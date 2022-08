Smoothies : pourquoi ont-ils autant de succès ?

Argument de vente des fabricants, ces produits seraient plus sains, plus riches en vitamines, en antioxydant. Mais qu'en est-il vraiment ? Le prix est-il toujours justifié ? Qu'y a-t-il à l'intérieur ? La réponse à nos questions se trouve dans les usines du leader français du smoothie en Alsace. Au total, 9 000 briques y sont produites par heure, pour une production globale autour de quatre millions de briques par an, expédiées dans plus de 35 pays.