VIDÉO - SNCF : le réveil des trains de nuit

La formule couchettes est sur la bonne voie pour trouver son équilibre financier, selon Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités : "Pour que ce soit encore plus rentable, il faut que les trains soient encore plus pleins. On est à 70%, c'est très bien. Y'a clairement une volonté d'aller plus loin et d'aller jusqu'à 10 trains de nuit en France dans quelques années."