VIDÉO - Colas régionaux : pourquoi un tel succès ?

Sur un marché de Strasbourg (Bas-Rhin), le plus populaire n'est pas forcément celui qu'on attend. La plupart préfèrent choisir le soda alsacien que la (très) célèbre américaine à la bouteille rouge. Et les Strasbourgeois ne sont pas les seuls à être chauvins, car il existe des versions corses, savoyardes, bretonnes, ou basques. En 20 ans, ces sodas ont envahi nos rayons.

Pourquoi cet engouement ? Et que valent-ils vraiment ? Pour le savoir, nous allons à Soultzmatt (Haut-Rhin), à une heure de Strasbourg. C'est là-bas, niché au cœur des vallées, que le numéro deux du soda en Alsace nous a ouvert ses portes. Chaque jour, plus de 200.000 bouteilles sont produites, 1000 fois moins que sa rivale outre-Atlantique. Mais quand il s'agit d'évoquer la recette, un secret en général très bien gardé, l'alsacien, lui, est bien plus loquace.