Électricité : malgré la météo, la consommation française continue de baisser

Ce sont donc, aussi, les efforts des Français qui payent. En plus des industries, RTE souligne "l'effet réel des actions de sobriété engagées par les particuliers et les entreprises". Dans ce contexte de crise énergétique, RTE réalise une surveillance et un bilan hebdomadaire de la consommation nationale. Un outil est aussi disponible à destination du grand public : EcoWatt, qui permet en un coup d'œil de s'informer sur l'état du réseau et d'éventuels délestages.