Électricité : les Français qui consomment moins bientôt récompensés ?

Éteindre complètement sa box ou sa télévision, installer partout des ampoules basse consommation, débrancher les divers chargeurs après usage... Grégoire Viaud a changé en profondeur ses habitudes, et sa famille avec lui, comme on le voit dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Pour un résultat assez probant : en comparant ses relevés 2021 et 2022, Grégoire constate que la facture a baissé d'environ 20 euros par mois.