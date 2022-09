VIDÉO - Sobriété énergétique : le télétravail, la bonne solution pour économiser l'électricité ?

Demander aux 30 salariés du cabinet de recrutement où TF1 s'est rendu de rester chez eux en hiver, à 100% télétravail ? Une mauvaise idée pour leur patron. "La facture énergétique, on la baisse à notre façon, à savoir avec du bon sens : des gestes comme mettre un pull avant d'allumer le chauffage et faire attention à éteindre une lumière quand on quitte une salle", explique David Simeoni, directeur général d'Élinoï, une entreprise de recrutement.

Mais pour réduire drastiquement la consommation d’électricité, il faudrait que tous les employés soient en télétravail le même jour de la semaine. L’Agence de la Transition écologique a évalué que cette mesure permet une économie d'énergie de 19%.