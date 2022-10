Sobriété énergétique : les Français jouent le jeu

Comme elle, vous êtes nombreux à avoir changé vos habitudes avec le même objectif, moins consommer de gaz et d'électricité. "Je ne laisse pas la lumière allumée, j'ai mis des lumières qui consomment peu", fait savoir une senior. Et ça fonctionne. Ce geste vous permet d'économiser en moyenne 80 euros par an. "Lorsqu'on fait bouillir de l'eau, naturellement, on met un couvercle sur la casserole", ajoute un père de famille. Résultat, 130 euros d'économie sur l'année. Et en baissant votre chauffage de 1°C, vous économisez près de 145 euros par an sur votre facture d'énergie.