Soldes : bonne affaire pour le pouvoir d’achat ?

Certains n'ont même pas attendu les soldes et se sont rué sur les ventes privées pour se permettre quelques folies. Mais y compris pendant les soldes, certains commerçants constatent une baisse de la fréquentation. "Les soldes, ce n'est plus comme ça", confie Momo, vendeur dans la boutique Les Petites Bombes à Marseille. "On espère au moins liquider un peu le stock pour recevoir le stock d'hiver", rajoute-t-il.