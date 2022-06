Soldes, ventes privées… qui achète encore au prix fort ?

Si les réductions attirent les clients en boutique, certains optent finalement pour un article non soldé. Mais d'autres sont plus partagés. Avec la hausse des prix, les soldes restent un rendez-vous indispensable. "Il y a pas mal de promotions dans certains magasins. Il faut en profiter au maximum, ça va être l'été" ; "On a peut-être un peu moins de choix, mais en cherchant bien, on peut trouver quelque chose", confient certains.