VIDÉO - Soupes industrielles : que valent-elles vraiment ?

Pour les soupes en brique ou en sachet, la date limite est de trois ans et le prix est de quatre à cinq fois moins élevé que ces soupes fraîches. En effet, ces potages plus industriels contiennent moins de légumes. Exemple avec une soupe de légumes verts dont l’ingrédient premier est la pomme de terre. "La pomme de terre, ça permet d’épaissir la soupe, ça permet aussi de lui donner une bonne texture et surtout ça remplit la soupe avec un produit pas très cher", explique Camille Dorioz, responsable de campagne de l’association de consommateurs Foodwatch.

On peut également trouver de la soupe aux cèpes avec seulement 5% de champignons réhydratés. Ceci n’a rien d’illégal et est même écrit dans le code de la soupe rédigé par les industriels eux-mêmes et agréé par la répression des fraudes. "Si vous faites de la soupe avec 90% de pommes de terre et 10% de champignons, vous avez le droit d’appeler ça soupe aux champignons", ajoute Camille Dorioz.