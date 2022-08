Souvenirs de vacances : un business très lucratif

Cette situation a mis en colère Rodolphe Grosset, fondateur de "Passion France". Alors, depuis dix ans, cet entrepreneur fabrique des boules à neige dans le Rhône, des magnets au sud de la France, des bols en Bretagne, mais il ne peut pas tout faire. L'avantage d'un bol produit dans l'Hexagone est une économie en coût de transport et d'importation. Malgré tout, ces produits Made in France restent entre 20 et 30 % plus chers, mais les clients ne manquent pas. Ils sont de plus en plus à la recherche d'authenticité.