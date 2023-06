VIDÉO - Musique, salle de sport, vidéos, assurances... Ces abonnements devenus omniprésents dans nos vies

Vidéos à la demande, salles de sport, l'assurance du vélo, la musique en ligne… On en perdrait la tête. Savez-vous seulement à combien d’abonnements vous avez déjà souscrit ?

Environ 35% des Français ne savent pas précisément à combien de souscriptions ils sont engagés. Il faut dire qu’il y en a de plus en plus. On en comptait huit par personne en 2017, contre douze aujourd’hui. Les études prédisent en plus que chacun sera abonné à quinze services différents d’ici 2025.