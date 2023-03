VIDÉO - Essence et diesel repartent à la hausse : comment la grève fait flamber le prix des carburants

Depuis une semaine, le mouvement de grève complique la logistique d’approvisionnement avec un effet direct sur les prix à la pompe. "La cause principale de cette hausse, c’est l’augmentation des frais de distribution de camionnage, dû au blocage des raffineries. On a été cherché des produits plus loin dans d’autres dépôts, et donc, il y a une augmentation des frais qu’on a retrouvé dans les prix à la pompe" selon les explications de Jean-Louis Schilansky, spécialiste des hydrocarbures.