Stationnement payant : les Parisiens se ruent sur les scooters électriques

Mais la liste des avantages concerne essentiellement les petits modèles. Les versions électriques des moteurs puissants, avec une autonomie satisfaisante, demeurent assez chères pour des particuliers. Ainsi Maxime, un photographe qui roule beaucoup dans l'exercice de sa profession, mais qui ne peut pas s'offrir la version électrique de son 600 cm³. "Même avec les aides", regrette-t-il, "ça monte entre 15.000 et 20.000 euros pour un scooter puissant avec une autonomie suffisante, et je n'ai pas le budget". N'étant pas résident parisien, Maxime devra donc payer le prix maximum pour ses stationnements, une dépense qu'il estime par avance à plus de 1000 euros par an.