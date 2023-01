Stationnement : les tarifs des parkings en roue libre

À Rennes (Ille-et-Vilaine), c'est le même objectif, mais avec une autre méthode. Ce sont les abonnements des parkings souterrains qui coûtent plus cher depuis le début de l'année : plus cinq euros en moyenne pour une carte hebdomadaire et plus dix euros par mois pour les non-résidents.

"Ce n'est pas juste pour les gens qui travaillent tous les jours. Ça fait une sacrée différence à la fin de l'année", déplore un automobiliste. La métropole assume ce choix et invite les automobilistes à se garer gratuitement à l'entrée de la ville dans les parkings relais.