Pour éviter les tarifs de stationnement exorbitants, Strasbourg vient d'avoir une idée qui pourrait peut-être inspirer d'autres communes. Le principe est de faire ses achats tranquillement et les confier au magasin, qui les fera livrer gratuitement au parking en périphérie.

Venir en voiture pour faire ses courses au centre de Strasbourg peut vous coûter 35 euros pour trois heures seulement. De quoi faire fuir le consommateur. Il y a foule l'après-midi, mais les automobilistes viennent-ils encore se garer à proximité ? "C'est une bonne alternative de se garer dans la proche périphérie et de prendre des transports en commun ou venir à pied quand il fait beau", propose un riverain. Mais après quelques heures de déambulation, on risque d'être chargé.

Strasbourg, c'est un centre-ville où il y a 1200 commerces, alors que dans un centre commercial de taille conséquente, il y en a une centaine Joël Steffen, adjoint (écologiste et citoyenne) à la mairie de Strasbourg

Alors, la ville propose de nouveaux services : la livraison de ses courses jusqu'à sa voiture. "Au lieu de porter vos paquets d'un magasin à un autre, vous laissez tout au magasin et vous récupérez tout là où vous avez laissé la voiture", se réjouit le client d'un magasin dans la vidéo en tête de cet article. Il suffit d'une inscription, vous récupérez un numéro par SMS, et le tour est joué. Avantage non négligeable, c'est gratuit. La ville prend tout en charge. "Strasbourg, c'est un centre-ville où il y a 1200 commerces, alors que dans un centre commercial de taille conséquente, il y en a une centaine. C'est extrêmement vaste, et pour profiter de cet espace, c'est vrai qu'à un moment, on se retrouve avec ces paquets et on ne sait pas où les mettre", explique Joël Steffen, adjoint (écologiste et citoyenne) à la mairie de Strasbourg, en charge du commerce.

Ensuite, c'est de la logistique. Un livreur récupère votre paquet chez le commerçant, pour le déposer à vélo jusqu'à votre parking. Comptez 90 minutes entre l'achat et votre retour. C'est pour vous laisser le temps de dépenser un peu plus, y compris des produits frais. Des frigos sont à disposition pour accueillir environ six sacs de courses fraiches.

En fin d'après-midi, nous retrouvons Stéphane. Notre amateur de bougies vient récupérer son bien. L’expérimentation va durer trois mois, l'occasion de faire un bilan et confirmer si la proposition correspond à une vraie demande des consommateurs.