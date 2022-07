Stations balnéaires : pas de vacances pour les supermarchés

Le top départ est lancé à 7h30. Pendant l'été, c'est une heure plus tôt que d'habitude. Le directeur ne veut rater aucun touriste. Et pour cause, ce dernier représente la moitié de son chiffre d'affaires. Et la journée sera longue. Il a aussi repoussé l'heure de fermeture de 22 heures à minuit. Les allées se remplissent vite, il faut à tout prix éviter les ruptures de stocks. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en en-tête de cet article.