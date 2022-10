Stations à sec : pourquoi ce réapprovisionnement au compte-goutte ?

Avec leurs prix attractifs grâce à la remise supplémentaire appliquée par l'entreprise à hauteur de 20 centimes, les stations TotalEnergies accueillent 30 à 40% de clients supplémentaires par rapport à leurs habitudes. C'est un défi logistique pour le pétrolier, qui peine à tenir le rythme. La principale difficulté est que les stations ne sont pas réapprovisionnées le dimanche. Les tournées des camions-citernes ne reprenant que le lundi, il faut donc attendre mardi, voire mercredi, pour que ses quelque 3.700 points de vente soient livrés partout dans le pays.

Autre cause pouvant expliquer le faible approvisionnement des stations-services de TotalEnergies : le début d'une grève, depuis le 26 septembre, dans plusieurs raffineries du groupe. En cause, une demande de revalorisation salariale à hauteur de 10%. Malgré les menaces de prolongation de grève, TotalEnergies a tenu à rassurer ses consommateurs en indiquant ce dimanche au Parisien que ses "équipes restent mobilisées pour faire face à cette demande plus élevée que d'habitude et continuent de réapprovisionner le réseau grâce à des moyens logistiques supplémentaires".