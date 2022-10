Stations prises d'assaut : les pompistes en première ligne

À six heures du matin, certains faisaient déjà la queue. "On n'a pas été livré encore. Il faut attendre le camion", explique Éric. Il n'y a plus de carburant, mais il garde tout de même 1 000 litres de gasoil pour les transports d'urgence vitale qui sont sur leurs réserves. Quelques heures plus tard, son livreur l'appelle. Le dépôt de carburant de la Mède dans les Bouches-du-Rhône poursuit la grève.