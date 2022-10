Stations-service : au bord de la rupture ?

Comme nous cet après-midi, vous en avez peut-être fait l'amère expérience si vous cherchiez à faire le plein chez TotalEnergies : panneau sans prix réel, rue balisée autour des pompes et pistolets condamnés. En clair, vous êtes tombés sur une station essence à sec. Toutes les régions sont concernées. Aucun carburant à la vente non plus par exemple dans un quartier du 13e arrondissement de Marseille ce lundi. Résultat, les automobilistes sont contraints de se rabattre sur d'autres stations, souvent plus chères.