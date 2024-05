Stocks des magasins Habitat : jusqu’à 60% de remise

Une chaîne de magasins spécialisés met en vente des meubles et des objets de décoration rachetés à prix cassés à l’enseigne Habitat. Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire en décembre dernier.

Des meubles, de la décoration, les stocks de la marque Habitat, placée en liquidation judiciaire, sont rachetés par une enseigne spécialisée qui brade tout à moins de 60%. La recette pour offrir ces prix cassés : aucun stock ni publicité et l'instantanéité. Le magasin a ainsi été vidé en une matinée et à peine emballés, les meubles et objets de décoration ont été placés immédiatement dans un camion prêt à partir. La marchandise est mise en rayon l’après-midi même, devant des clients prévenus par les réseaux sociaux de l'enseigne, à la recherche de bonnes affaires.

Meubles, vêtements, électroménagers… les enseignes de déstockage attirent de plus en plus de Français, et les prix bas ne sont pas la seule raison. A titre de repère, chaque mois, 20% des Français se rendent dans ces magasins de déstockage, c’est deux fois plus qu’il y a trois ans.