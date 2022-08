Comment bien choisir sa crème solaire pour éviter de polluer les océans

Il existe donc des alternatives : chaque année, Haereticus Environmental Lab publie une liste des crèmes solaires qui ne sont pas néfastes pour l'environnement. Concrètement, il est recommandé d'utiliser des produits réalisés à base de minéraux - comme du dioxyde de titane et d'oxyde de zinc - qui présentent moins de risques que l'oxybenzone. À noter que les crèmes qui ne contiennent pas de nanoparticules ne peuvent pas être absorbées par les coraux et sont donc plus sûres.

Alors que la préoccupation des consommateurs évolue, les industriels se mettent en ordre de marche. Face à la pression des consommateurs, les différentes boîtes de cosmétiques voient l'occasion de verdir leur image de marque. À commencer par le groupe L'Oréal qui investit un milliard d'euros chaque année en recherche et développement pour trouver la crème solaire moins polluante. "On a identifié et développé des tests sur un certain nombre de planctons et d'espèces représentatives de la faune marine et aquatique. En fonction des résultats de nos tests, nous ajustons les concentrations des matières premières pour qu'il n'y ait pas d’impact sur l'environnement", détaille Martin Josso, responsable de laboratoire de photoprotection du groupe L'Oréal.