Les secrets des centres commerciaux pour rester compétitifs face à la concurrence d'Internet

Les grands centres commerciaux ont souffert avec la concurrence d'Internet. Pour continuer à attirer les clients, ils ont dû se réinventer. Désormais, le shopping n'est plus forcément la motivation première, et le pari fonctionne.

Chaque semaine, Micheline et Sandra passent une journée mère-fille. Leur programme préféré, ce sont des après-midi détente au centre commercial. Et elles ne viennent pas seulement faire du shopping. Elles y trouvent aussi des services et des loisirs. Dans certaines structures, à peine une boutique sur quatre vend des vêtements.

Un aquarium, des restaurants...

Dans la vidéo en tête de cet article, la surprise du centre commercial de 100.000 mètres carrés en Seine-et-Marne se cache au sous-sol, avec un aquarium. Venue avec sa grand-mère, Lia ne s’y attendait pas. L’autre stratégie pour attirer toujours p lus de visiteurs, c’est d’ouvrir des nouveaux restaurants plus modernes, au milieu des couloirs, avec chacun sa spécialité.

Tout miser sur les activités et la restauration, la recette fonctionne. Cette année, le centre a accueilli 19 millions de visiteurs, un bilan au plus haut depuis quatre ans.