VIDÉO - Succès du "Made in France" : tous les produits sont-ils vraiment français ?

Tout le monde a remarqué ces petits drapeaux bleu-blanc-rouge, ou ces étiquettes qui promettant une fabrication 100 % française. Il y en a partout et il y a une bonne raison à cela : les consommateurs les plébiscitent. "C'est très important que ce soit fait en France", nous explique ainsi la cliente d'une boutique, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Pour faire marcher les entreprises françaises, les grandes et les petites". Une jeune femme est sur la même politique d'achat : "Tous mes produits de beauté, ou mes savons, sont made in France".