Succès du superéthanol : quelles régions proposent encore des aides pour équiper sa voiture ?

La consommation de superéthanol E-85 a bondi l'an dernier en France, et le nombre de véhicules compatibles est en forte hausse. Mais en 2024, moins de régions subventionnent l'installation d'un boîtier pour convertir sa voiture à ce carburant. On fait le point sur les collectivités qui proposent des aides.

Face à la hausse des prix de l'essence et du diesel, de plus en plus de Français se convertissent à ce carburant moitié moins cher. Le superéthanol, vendu en France depuis 2007, connaît un pic de popularité ces dernières années. Si bien qu'aujourd'hui, pas moins de 370.000 véhicules en sont équipés, selon les chiffres de la Collective du bioéthanol dévoilés en exclusivité ce lundi soir dans le 20H de TF1.

Pour l'utiliser, la première option est d'acheter un véhicule déjà équipé ou de convertir son véhicule en installant un boîtier homologué, dit "flex fuel", dans un garage agréé. L'installation de ce dispositif coûte entre 700 et 1600 euros, en fonction du modèle et de son fabricant. Plusieurs régions offrent des subventions pour aider leurs habitants à équiper leur voiture, même si leur nombre baisse (le Grand Est avait par exemple stoppé ses aides il y a un an), mais des départements et communautés d’agglomération en proposent également.

En Ile-de-France

Depuis le 1ᵉʳ janvier dernier, la région Ile-de-France ne propose plus d'aide financière. Mais si vous habitez la commune de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), indique la Collective du bioéthanol sur son site internet, la ville prendra en charge 40% du montant du boîtier, avec un plafond maximal fixé à 800 euros. Le dispositif concerne uniquement les véhicules d’une puissance de 170 chevaux maximum et immatriculés après l'an 2000. Le remboursement des frais engagés se fait sur présentation de la facture d’un garagiste homologué. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Toujours en Seine-et-Marne, la communauté de communes de Montereau-Fault-Yonne incite également ses habitants à se convertir au bioéthanol. Il vous suffit d’apporter en mairie sa facture, avec tous les justificatifs relatifs à la conversion de son véhicule et la municipalité remboursera 50% du montant payé, avec un plafond maximal fixé à 800 euros. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Dans les Hauts-de-France

La région des Hauts-de-France propose, sous conditions de ressources, une aide fixée à 40% du coût de conversion du véhicule limitée à un plafond de 400 euros. Cette aide est cumulable avec les aides proposées par les départements. Dans la Somme, vous pouvez bénéficier, sous conditions de ressources, d’une aide fixée à 20% du coût de conversion du véhicule, limitée à un plafond de 150 euros. Dans l’Oise, une aide de 300 euros a été mis en place sans condition de ressources. Enfin, le département de l’Aisne propose une aide fixée à 40% du coût de conversion du véhicule destinée aux ménages les plus modestes, dont le plafond a été fixé à 400 euros. Pour en savoir plus sur ces subventions, cliquez sur ce lien.

En Normandie

Le département de Seine-Maritime a mis en place le dispositif "Mon Kit Bioéthanol 76". Il s’agit d’une aide de 250 euros, accordée sous condition de ressources, qui permet de convertir une voiture essence au Superéthanol-E85 en faisant installer un boîtier homologué. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

En Bourgogne-Franche-Comté

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, le département de la Côte-d’Or prévoit d’attribuer une subvention de 200 euros pour convertir un véhicule essence au bioéthanol par l’installation d’un boitier E85 homologué. L’aide est accessible sans condition de ressources. Cependant, elle est limitée à deux installations par foyer. Mais attention, cette aide n’étant pas rétroactive, tout boîtier E85 installé avant le 1ᵉʳ janvier 2024 n’est pas éligible à l’aide départementale. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

En Nouvelle-Aquitaine

La région ne propose aujourd’hui pas d’aide à la conversion. Mais si vous habitez Libourne, sachez que la commune propose des aides à la conversion. L’aide financière est de 200€ à 400€ sous conditions de ressources. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

En Occitanie

Là encore, aucune aide n’a été mis en place par la région. Mais si vous résidez dans la communauté de communes Cœur de Lozère, une subvention à hauteur de 50% du coût de l’installation, avec un plafond fixé à 400 euros, a été mis en place par la collectivité. L'aide est versée en chèques Cad’O Cœur. Pour en profiter, il faut "être bénéficiaire du dispositif chèque Energie (justificatif de l’année N-1) ou bénéficiaire de l’indemnité inflation (justificatif bulletin de salaire)", est-il précisé. Par ailleurs, le dispositif est limité à 150 demandes chaque année. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Le Grand Albigeois, la communauté d’agglomération d’Albi, propose également une aide à hauteur de 50% du coût du boitier, plafonnée à 300 euros. Pour pouvoir prétendre à l’aide, le revenu fiscal de référence doit être inférieur à 20.980 euros. Une seule aide sera attribuée par foyer fiscal, est-il précisé. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur

La région Sud/PACA a mis en place une aide à hauteur de 500 euros via un "chèque transition éthanol" pour la fourniture et la pose, par un installateur agrée, d’un boitier de conversion homologué au bioéthanol dans la limite de 50% de son coût. Elle n’est pas soumise à des conditions de ressources. Pour les personnes physiques, l’aide sera accordée pour un seul véhicule par personne. Pour les personnes morales (entreprises, associations etc.), l’aide sera accordée pour la conversion de dix véhicules au maximum. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Si vous habitez la métropole Nice-Côte d’Azur, une subvention avec un plafond fixé à 300 est proposée aux habitants qui souhaitent convertir leur véhicule essence pour rouler au bioéthanol. "L’aide est limitée aux 1000 premières demandes validées par le service instructeur", est-il précisé. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Afin d’obtenir un devis pour la pose d’un boîtier homologué sur votre véhicule, consultez la liste des garages agréés près de chez vous sur le site de la Collective du bioéthanol.