VIDÉO - Les secrets de l'oignon qui ne fait pas pleurer

Nicolas Chatard, un agriculteur auvergnat, a, lui, décidé de miser sur des oignons qui ne font pas pleurer, mis au point à la fin des années 80 par un chercheur américain, Rick Watson. Dans sa ferme auvergnate, il a été le premier à développer cette nouvelle variété. L'une des clés de sa production : le temps de séchage des oignons dans un endroit frais, sec et aéré. "Il y a un certain temps d'affinage pour que l'oignon évolue correctement. Les matières à l'intérieur vont évoluer et du coup, il ne va plus sécréter la substance qui nous fait pleurer", explique-t-il. La substance en question est le sulfoxyde de propyle. Mélangée à l’humidité de l’air, elle se transforme en acide sulfurique et irrite alors les yeux.

Les "sunions", cette variété garantie sans larmes, sont en fait le résultat d'un croisement de semences obtenu après 30 ans de recherches. Déjà présents aux États-Unis, plus de 450 tonnes seront commercialisées cette année en France. "C'est un oignon qui n'est pas du tout génétiquement modifié. C'est un croisement de plusieurs variétés. Ces croisements ont amené l'oignon à évoluer au bout de trois mois après le ramassage", assure Olivier Cassou, directeur commercial de Condichef, à Clermont-Ferrand.