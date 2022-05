Super cagnotte de l'Euromillions : qui veut gagner des millions ?

Un Normand a embrassé sa carte bleue pour espérer gagner le jackpot et remporter 215 millions d'euros. Il y croit. "Jouer à l'Euromillions, il fallait que je fasse un petit gris-gris pour que la chance soit avec moi. Vu que c'est la première fois, je ne perds pas grand-chose sur toute une vie", affirme-t-il. Le gain est historique alors les habitués ne sont pas les seuls à tenter leur chance. "Ça fait rêver. On est six à jouer. Donc, on partagerait la somme", lance une dame. Jacques a joué lundi. Il compte sur ses nombres porte-bonheur.