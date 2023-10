VIDÉO - Superéthanol : pourquoi le carburant vert fait plus que jamais le plein

D'où cette question : risque-t-on de manquer de carburants verts ? Le bioéthanol, commercialisé sous le nom de Superéthanol-E85 ou E85, est produit à 80% en France, à partir de céréales (maïs et blé) ou de betteraves à sucre, dans des champs situés notamment dans le Nord ou le Sud-ouest.

S'il coûte moins cher, émet moins de CO2 au litre et pollue moins le milieu marin, le bioéthanol a pour inconvénients d'être nécessaire en plus grande quantité (de 15% à 25% de consommation en plus par rapport aux moteurs à essence) et, par son mode de production, de renforcer les effets néfastes de l'agriculture industrielle sur les sols, l'eau et l'air. Ce dernier est de moins en moins utilisé dans l'industrie du sucre alors que le pays en produit beaucoup. Nous avons donc de quoi faire face à nos futurs besoins pour remplir les réservoirs de voitures.