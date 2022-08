Supérettes : pourquoi elles séduisent les Français

Impossible de les râter. Dans le centre-ville d’Orléans, les supérettes sont de plus en plus nombreuses. En huit ans, leur nombre a même plus que doublé : 16 en 2014 contre 35 actuellement. Leurs principaux atouts : la proximité et le contact humain. Un peu plus cher tout de même : 5% de plus qu’en grande surface sur les grandes marques. Mais pas de quoi décourager les clients. Dans un magasin Carrefour City Orléans à Loiret, la fréquentation ne cesse d’augmenter. Le patron a même embauché trois personnes.