Des pesticides interdits retrouvés dans des pots de confiture vendus en grande surface

Attention à la marque de confiture que vous achetez en supermarché. Selon un essai comparatif réalisé par 60 Millions de consommateurs et publié jeudi 30 mars, plusieurs pots contiennent des résidus de pesticides. Pour parvenir à cette conclusion, l'association a acheté 40 références parmi les marques les plus courantes et aux saveurs les plus vendues, la fraise et l'abricot. Elle a recherché dans ces produits la présence de 600 pesticides différents. Résultat : "Nous avons retrouvé 15 molécules différentes d'insecticides et de fongicides dans 22 des 40 références analysées", pointe l'organisation.