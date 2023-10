VIDÉO - Supermarchés : ce type de promo intéresse de moins en moins les Français

Comme beaucoup de Français, Cécile est à l'euro près. Alors, pas question de débourser plus pour bénéficier d'une promotion. "Je fais une liste et j'essaie de m'y tenir. Je regarde vraiment plus les prix au kilo désormais que sur les promos", explique-t-elle. Pourtant, pour les grandes enseignes, ce type d'offre est particulièrement intéressant : "Les promotions où on doit acheter plusieurs produits, par exemple deux et le troisième gratuit, coûtent moins cher à réaliser pour une marque qu'une réduction sur un seul produit, c'est pour ça qu'en ce moment, on voit ce type de promotion se développer", explique Emily Mayer, experte des produits de grande consommation à Circana. Des offres qui permettent aussi aux marques d'écouler plus facilement leurs stocks et de rogner un peu moins sur leurs marges.