Supermarchés : comment expliquer les nombreuses ruptures de stock en rayon ?

D’autres facteurs sont à l’origine de certaines ruptures, comme l’augmentation du prix des transports et de l’énergie, et aussi l’accès plus difficile qu’avant à certains aliments, comme le blé, le maïs, le tournesol, produits en Ukraine ou en Russie. Depuis un an, ces ruptures de stocks ont représenté un manque à gagner de 4,5 milliards d’euros pour la grande distribution.