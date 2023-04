VIDÉO - Supermarchés : des innovations technologiques contre les vols

Des magasins comme celui-ci, il n'y en a pas encore beaucoup dans l'Hexagone. Sa particularité se cache derrière la vingtaine de caméras, qui scrutent les mouvements des clients. C'est en effet une Intelligence artificielle qui détecte les gestes suspects, et alerte immédiatement les responsables de magasin, via une application sur leurs téléphones portables. Nous testons le dispositif, en subtilisant plusieurs articles, et à peine quelques secondes plus tard, une alerte est effectivement envoyée. Notre journaliste est prise la main dans le sac, comme on peut le constater dans le reportage de TF1 en tête de cet article.