Supermarchés, donner de son temps pour payer moins cher

Dans les rayons, les produits sont locaux ou bio, mais les prix, eux, sont beaucoup plus accessibles qu'ailleurs. "C'est très bien qu'il soit ici et qu'on puisse accéder à de bons produits à des prix plus intéressants", se réjouit une cliente. Ce supermarché coopératif vient de s'agrandir à Marseille, car il a de plus en plus de succès. Son modèle économique, qui permet de casser les prix, séduit les Marseillais.