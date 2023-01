Supermarchés : en pleine inflation, ces produits sont épargnés par la hausse des prix

Vous êtes plutôt légume ? Sachez que ce sont les boîtes de conserve qui ont le plus augmenté. La raison : le coût du métal en forte hausse. Les surgelés et les légumes frais sont donc un peu plus épargnés. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, tous les produits n'ont pas suivi la courbe de l'inflation. Dans les rayons entretien et hygiène, les prix sont restés stables.