Supermarchés : l’étonnante enquête de l’UFC-Que Choisir sur les premiers prix

L'association a passé au crible, du 24 septembre au 8 octobre, puis du 8 au 15 novembre, les prix d’une centaine de références, soit plus de "28.000 prix en magasin et 550 000 en drive" au total. Bilan de l’opération, sur les marques nationales de type Coca ou Nutella, il n'y a pas débat : elles sont moins chères dans le hard-discount. En revanche, pour les produits d'entrée de gamme, premiers prix et marques distributeurs, c'est l'inverse. "Si vous achetez un panier de 12 produits premiers prix sous marque propre équivalents, il vous coûtera 42 euros chez Auchan drive, 43 euros chez Hyper U, Intermarché hyper et Carrefour, et 44 euros chez E.Leclerc drive, tandis que chez Lidl et Aldi, vous débourserez respectivement 54 et 56 euros. Casino ferme la marche, à 63 euros", a calculé l'association. "Mission accomplie pour les groupes de distribution traditionnels, qui avaient développé leurs MDD et MPP pour riposter à l’arrivée de ces supermarchés low-cost en France", relève-t-elle.