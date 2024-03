VIDÉO - Supermarchés : les bornes de recharge électrique, ce nouveau produit d'appel

Des bornes de recharge pour voitures électriques fleurissent sur les parkings de supermarché. Elles ne sont pas gratuites mais permettent aux clients de recharger leur véhicule pendant qu'ils font leurs courses. L'enseigne, elle, s'y retrouve économiquement, comme l'a constaté le JT de TF1.

Sur le parking d'un supermarché de Tourcoing (Nord) où le JT de TF1 a filmé, un espace a été installé, il y a plus d'un an, pour charger des véhicules électriques. Renaud vient ici toutes les semaines, car il n'a pas le choix. "Vu que j'ai une maison en pleine rue, je ne peux pas mettre la voiture devant et laisser un câble trainer sur la route", développe-t-il dans le reportage visible en tête de cet article.

Il dépense ce jour-là 13 euros pour une décharge de 45 minutes. Pendant ce temps-là, l'ouvrier en profite pour se rendre à l'intérieur, et achète de quoi manger pour sa pause-déjeuner. Il ajoute pouvoir aussi, à l'occasion, faire des courses pour chez lui durant cette phase où son véhicule se recharge. Quasiment tous les clients qui rechargent leur voiture ont ce réflexe.

La borne rapide peut charger un véhicule en quelques dizaines de minutes

L'intérêt est aussi du côté de l'enseigne, qui ne réalise quasiment aucune marge sur son électricité, mais y gagne autrement. "C'est comme un produit d'appel. On a environ 600 charges par mois donc on a forcément des nouveaux clients qui viennent pour le service de la e-station et qui en profitent pour découvrir le magasin. Et acheter une fois, c'est peut-être ensuite acheter plusieurs fois", explique Valentin Vernez, responsable commercial chez Lidl.

Mendo, lui aussi, fait sa course en rechargeant son véhicule. Il choisit une borne rapide de 15 minutes. Cela lui coûte 30 euros, deux fois plus cher que chez lui. Mais il y voit un intérêt : "L'avantage, c'est que c'est plus rapide".

Le responsable d'un nouvel hypermarché, lui aussi, a misé sur l'électrique, avec 26 points de chargement. Même s'ils ne sont pas toujours utilisés, il pense déjà à l'avenir. "Si on se projette à trois, cinq ans, mécaniquement la part de cette énergie va augmenter dans le parc automobile. Donc il faut qu'on soit prêts", précise Guillaume Dumarché, qui dirige un Super U à Lille (Nord).