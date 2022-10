Supermarchés : la bataille des promotions pour faire baisser les prix

Dans les rayons, sur les prospectus, en vitrine... Partout, les promotions s'affichent. Avec l'inflation, les courses alimentaires se sont transformées en course aux bonnes affaires. Depuis cet été, pour répondre à la crise de pouvoir d'achat et garder leur clientèle, les enseignes redoublent de créativité, avec des promotions toujours plus inventives.