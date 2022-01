VIDÉO - Supermarchés : que valent vraiment les marques distributeurs ?

Les grandes marques privilégient donc les parties les plus nobles, ce qui explique l’écart de prix. Mais avec elles, vous payez bien plus que le produit. "Les produits de grande marque doivent porter notamment le prix du marketing, l’achat de la publicité à la télévision, à la radio. En effet, la grande distribution doit faire très attention à la construction du coût et c’est ça qui, in fine, permet que ces produits soient moins chers", explique Olivier Andros, expert consommation à l’UFC-Que choisir.