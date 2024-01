VIDÉO - Supermarchés : recherche produits français désespérément

L'écrasante majorité des fruits et légumes dans les supermarchés viennent de l'étranger.e La production française est quant à elle en partie utilisée par l'industrie agro-alimentaire.

Consommer français pour soutenir les agriculteurs n'est pas si facile. Nous avons fait le test au supermarché pour les fruits et légumes. Et la plupart venaient d'Espagne, des Pays-Bas, du Maroc ou encore du Pérou. Mais alors où se vend la production nationale ? Un gros tiers est utilisé par l'industrie agro-alimentaire pour en faire des produits transformés, comme le souligne Christophe Beaugrand dans "Bonjour ! la Matinale TF1".