Supermarchés, restaurants : les dessous du "faux italien"

Sara est italienne et donne des cours de cuisine à Paris. Ce qui l'exaspère, ce sont ces restaurants qui ne respectent pas les traditions. En faisant le tour des cartes, elle remarque très vite de nombreuses recettes librement adaptées, parfois même totalement inventées. Le but de ces restaurants est d'attirer les touristes avec des plats simples et bon marché, mais qui n'ont en réalité rien d'italien.