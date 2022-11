Supermarchés : voici comment gagner du temps en caisse

On la redoute toujours aux caisses, l'interminable file d'attente. Et forcément, celle d'à côté avance plus vite. Ce magasin a trouvé la solution : une seule file pour tout le monde, et un régulateur qui dirige les clients vers les caisses libres. La promesse : pas plus de deux minutes d'attente. "C'est bien organisé", "Ça permet d'aller beaucoup plus vite, avec un enfant, c'est parfait", se réjouissent ces clients.