VIDÉO - Sur les marchés, les vêtements se prennent une veste

Devant les stands de vêtements du marché de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), les clients se font de plus en plus rares. "Ça m'arrive d'acheter sur le marché, mais de moins en moins" ; "Maintenant, je commande beaucoup sur Internet", reconnaissent des clientes. Des boutiques vendant des vêtements à très bas prix ou Internet qui vous livrent vos achats le jour même, autant de concurrence pour ces vendeurs ambulants. "Ça va de pire en pire", se plaint Dominique Zagari, commerçant. La baisse du pouvoir d'achat en est également la cause.