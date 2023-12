Tactiles, thermiques… Quels sont les meilleurs gants pour affronter l'hiver ?

Alors que l'hiver est bien là, les gants font partie de l'équipement indispensable pour rester au chaud. Les fabricants l'ont bien compris et font preuve d'inventivité pour séduire toujours plus d'usagers. On trouve à présent des modèles chauffants ou adaptés à la pratique du sport, on peut même désormais les garder pour pianoter sur son smartphone.

Avec l'arrivée de l'hiver, les gants ont pris place dans les rayons des magasins. Et il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. "On a les gants en soie qui seront des sous-couches à mettre sous les gants. Les gants en polaire, ce sont les plus chauds, mais ils ne résistent pas très bien à la pluie. On a aussi les gants déperlants, qui sont chauds et qui résistent à la pluie", détaille Timothée Coutelas, vendeur chez Intersport, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Côté prix, là aussi, le choix est large. "C'est entre 5 et 45 euros", précise le vendeur.

Les gants tactiles, devenus incontournables

Et vous, quels sont vos gants préférés pour affronter l'hiver ? Le JT de TF1 est allé vous poser la question en Haute-Loire. "Ils sont en cuir, ils sont très fins et du coup, je n'ai pas l'impression d'avoir quelque chose de très lourd sur les mains", lance une jeune femme. Une autre a préféré opter pour des gants fourrés. "Ils sont hyper chauds", se vante-t-elle. Pendant ce temps, un retraité a trouvé LA solution pour pouvoir pianoter sur son smartphone avec les doigts au chaud : les gants tactiles. Ils sont devenus incontournables aujourd'hui.

La maison Bonnefoy en produit 10.000 paires chaque année. Tout est tricoté dans ses usines, les finitions se font à la main. Et depuis trois ans, un petit détail est venu s'ajouter. "On a trois doigts tactiles sur chaque main. On a testé différents fils pour trouver celui qui fonctionnait le mieux et qui était le plus adapté. Une fois qu'on a trouvé le bon fil, on a décliné plusieurs paires de gants avec le fil tactile", explique la directrice Chloé Bonnefoy. Vendus une cinquantaine d'euros, ils représentent aujourd'hui 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Certains fabricants vont encore plus loin avec une paire de gants tactiles nouvelle technologie. "C'est des gants chauffants. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a une petite batterie et c'est ça qui va venir diffuser toute la chaleur à l'intérieur. Sur des périodes où il commence vraiment à faire froid, c'est quelque chose qui plaît de plus en plus aux clients puisque c'est un produit assez novateur", souligne Antoine Schoor, directeur adjoint du magasin Nature & Découvertes de Paris 15ᵉ. Comptez tout de même 85 euros pour vous offrir cette paire de gants.