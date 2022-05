Tarifs réglementés du gaz : partir ou rester ?

Plus risqué encore, souscrire à un contrat avec les prix indexés sur le marché. La facture pourrait même doubler et passer de 1 745 à 3 524 euros l’an avec l'opérateur le plus cher. N’est-il donc pas plus prudent de conserver son tarif réglementé pour l’instant ? Selon François Carlier, Directeur Général Consommation Logement Cadre de Vie, "si on quitte le tarif réglementé, on ne peut pas y revenir. C’est pour ça qu’il faut y réfléchir à deux fois. Là, en ce moment, en pleine situation de chaos sur le marché de l'énergie, avec un dispositif de bouclier tarifaire sur ce tarif réglementé, ce n’est vraiment pas le moment de partir”. Pas d’urgence donc, d'autant que le bouclier tarifaire mis en place par l’État sera prolongé jusqu’à la fin de l’année.