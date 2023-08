VIDÉO - Bois de chauffage : les prix s'enflamment (contrairement à celui des granulés)

De son côté, le prix des granulés a baissé. Dans une commune du Pays basque, le sac est passé de dix à sept euros. Alors, que choisir ? Pour un poêle à granulés, comptez au minimum 3000 euros sans l'installation contre 2000 euros en moyenne pour un poêle à bois. Les granulés séduisent et les commandes affluent. "On en a déjà pas mal, on a le cahier qui est bien plein, et on a commencé à livrer depuis dix jours et tout doucement, on va réussir à livrer, c'est la même chose pour le bois de chauffage", précise Gilles Oronos, vendeur.

Pour ce fournisseur, déjà 200 tonnes de granulés ont été réservés, et nous sommes seulement à la fin du mois d'août.