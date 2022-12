VIDÉO - Comment contacter le Père Noël ?

Dernière option, pourtant pas la plus novatrice. L'application "PNP, Père Noël Portable" existe depuis 2008 et permet également aux enfants de recevoir une vidéo personnalisée du Père Noël, sur le même principe que "Allô Papa Noël". Elle est disponible sur l'App Store ou le Play Store. Pour avoir le droit à sa vidéo, il est nécessaire de donner des informations sur l'enfant tel que l'âge ou le prénom, puis la vidéo est envoyée et il est possible de la sauvegarder. Le prix ? Gratuit. Pour autant, il est possible, grâce à une option premium, d'avoir accès à un catalogue de vidéos plus large.