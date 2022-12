Produits reconditionnés : les secrets d'un succès

À l'approche de Noël dans cette enseigne d'électroménager de Cholet (Pays de la Loire), Nelly est venue chercher un smartphone récent. Pour le futur cadeau de sa fille, elle a opté pour un appareil reconditionné. "Pour un téléphone neuf, c'est 1000 euros au moins, et pour un téléphone reconditionné 599 euros. C'est quand même un certain budget, donc on veut bien faire plaisir, mais il faut que ça reste raisonnable", lance-t-elle.