Frédéric Pons, gérant d'un restaurant argentin, constate que de plus en plus de clients profitent du système des notes pour lui demander des avantages. "Révolté", il a témoigné ce vendredi soir dans une enquête du 20H de TF1 sur les faux avis sur Internet.

Frédéric Pons, gérant d’un restaurant argentin à Paris, "Santa Carne", qui témoigne au début du reportage de TF1 ci-dessus, l’assure, il n’est pas susceptible. En 17 ans, plus de 1000 clients ont donné leur avis sur sa cuisine. Et ils sont bons : son établissement récolte la moyenne de 4.5 sur le site Tripadvisor. Mais Frédéric est amer, il constate que de plus en plus de clients profitent du système des notes déposées sur différentes plateformes pour faire pression et demander quelques contreparties.

Frédéric a été confronté à des clients n’ayant visiblement pas froid aux yeux. "On a eu des cas, 'non mais franchement c'était pas tout à fait comme on avait envie, donc on veut bien deux coupes de champagne, sinon on vous fout un avis pourri'", raconte-t-il. En brandissant la menace d’une mauvaise note, d’autres clients ont exigé une meilleure table ou un dessert gratuit. "C’est révoltant, ça te bouffe, c'est du chantage ! En fait, ils font un chantage aux avis", déplore Frédéric.

Si ce restaurateur refuse catégoriquement le chantage, des professionnels du secteur ont en revanche compris que cette pratique malhonnête pouvait devenir un atout. Certains restaurants n’hésitent pas à offrir des ristournes ou des plats supplémentaires à leurs clients une fois qu’ils ont déposé un avis positif sur les plateformes, ou pratiquent l'échange d'avis sur des forums, comme le montre la suite du reportage à voir en tête de cet article. Ces bons commentaires permettent à des établissements de gagner en crédibilité ou en visibilité sur Internet, alors que neuf français sur dix consultent régulièrement les avis sur les différentes plateformes.