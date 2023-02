"Révoltant" : la colère des clients du site en faillite Made.com, qui ne verront jamais leurs meubles

Car Made a fait payer la totalité des achats aux clients, qui se retrouvent aujourd’hui désarmés. La société anglais Next Retail Limited a racheté le site, mais elle n'est pas dans l'obligation d'honorer les commandes déjà passées, relève le Centre européen des consommateurs sur son site. Seules certaines commandes en cours ont pu être livrées, tandis que les autres n'ont pas été remboursées.

Plusieurs options s'offrent aux clients : parmi elles, invoquer le droit de rétraction ou la garantie légale de conformité et demander à la banque d'annuler les prélèvements, dans le cas de paiements en plusieurs fois. Quant à la déclaration de créances, des informations doivent être bientôt publiées à ce sujet, mais "les clients ne sont pas des 'créanciers privilégiés" et "les chances d’obtenir un remboursement pour une commande non livrée sont donc minces", explique le réseau européen. Il est également possible de faire opposition au paiement, tant que le compte n'a pas été crédité. Or, il faut pour cela qu'une décision de liquidation judiciaire soit publiée, ce qui n'est pas encore le cas concernant Made.com.

Face à ces nombreuses difficultés, une plainte en action collective sera déposée par plusieurs clients cette semaine. "La vraie colère, c’est ce vide législatif, ce manque de garanties qui a été imposé aux consommateurs, qui se retrouvent sans assurance, sans fond de garantie. C’est vraiment une difficulté dans ce dossier", explique Me Emma Leoty, leur avocate.